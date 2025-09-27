Команди обмінялися голами, поділивши залікові бали.
Хетафе — Леванте, Getty Images
27 вересня 2025, 16:58
На Естадіо Колісеум відбувся матч сьомого туру іспанської Ла Ліги-2025/26, в якому Хетафе приймав Леванте.
Іван Ромеро вивів гостей уперед у першому таймі дуелі. Хуан Іглесіас своїм результативним ударом у другій половині поєдинку дозволив господарям поля відновити паритет. Більше голів у протистоянні не було, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.
Хетафе в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії йде п'ятим, маючи 11 очок, тоді як Леванте з п'ятьма заліковими балами перебуває на 16-й сходинці. У п'ятницю, 3 жовтня, Хетафе гостюватиме в Осасуни, а Леванте днем пізніше — у Реала Ов'єдо.
Хетафе — Леванте 1:1
Голи: Іглесіас, 57 — Ромеро, 26
Хетафе: Сорія — Іглесіас, Абкар, Дуарте (Феменія, 46), Джене (Санкріс, 40), Давінчі — Муньйос (Нею, 77), Мартін (да Коста, 40), Мілья, Арамбаррі — Майораль (Ньйом, 77)
Леванте: Раян — Тольян, де ла Фуенте, Морено, Санчес — Альварес (Оласагасті, 74), Венседор (Мартінес, 62), Арріага (Рей, 62), Бруге (Кояліпу, 75) — Ейонг, Ромеро (Моралес, 85)
Попередження: Джене, Мілья, Абкар, Ньйом — Санчес, Кояліпу, Ейонг