Завершився черговий матч 7-го туру чемпіонату Іспанії.
Ельче, getty images
28 вересня 2025, 19:22
В рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги Ельче на Эстадио Мануель Мартінес Валеро приймав Сельту.
Господарі поля здобули перемогу завдяки голам Андре Сілви та Джона Дональда. У гостей єдиним м'ячем відзначився Борха Іглесіас.
Після цієї перемоги "біло-зелені" піднялися на четверте місце в турнірній таблиці іспанської Прімери, набравши 13 пунктів після семи зіграних матчів.
Ельче — Сельта 2:1
Голи: Сілва, 18, Дональд, 68 - Іглесіас, 22
Ельче: Дітуро — Хосан (Джордж Діангана, 81), Нуньєс, Аффенгрубер, Бігас (Чуст, 74), Педроса (Петро, 73) — Дональд, Фебас, Валера — Мір (Агуадо, 81), Сілва (Родрігес, 65)
Сельта: Раду — Лаго (Аспас, 74), Домінгес, Алонсо (Фернандес, 82) — Мінгеса (Руеда, 46), Роман, Моріба (Родрігес, 46), Альварес — Сарагоса (Сведберг, 67), Сотело — Іглесіас
Попередження: Хосан, Аффенгрубер, Педроса — Лаго, Роман