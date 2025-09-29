Іспанія

Перед грою футболісти вийшли на поле з найстаршими вболівальниками клубу.

У 7-му турі Ла Ліги команда Бетіса додала до своєї гри не лише футбол, а й теплу атмосферу: на полі гравці з’явилися разом із старшими фанатами клубу — дідами, що супроводжували їх на вихід. Такий жест викликав хвилю симпатій у вболівальників.

Сам поєдинок завершився перемогою Бетіса з рахунком 2:0. У першому таймі забили Абде та Кучо Ернандес, що дозволило команді набрати 12 очок та піднятися до однієї позиції від зони Ліги чемпіонів.

У день, коли тренер Пеллегріні офіційно став керманичем з найбільшою кількістю матчів в історії клубу, він зробив несподіваний хід — залишив Ло Сельсо на лаві запасних. Водночас Іско ще відновлювався, а Пабло Форнальс, який стартував сезон дуже активно, отримав шанс знову проявити себе у грі.

Оборонна лінія Осасуни зазнавала труднощів у грі з кутовими та навісами, захисники не змогли вчасно реагувати — це дало Бетісу додаткову перевагу.

Абде відкрив рахунок, добивши м’яч після втрати суперником. Після кількох спроб Кучо оформив подвоєння — ударом у ближню стійку, скориставшись помилкою захисту.

Осасуна намагалася відповісти, але "біло‑зелена" оборона трималася. Зрештою Бетіс довів справу до перемоги й подарував усім присутнім на полі й за трибунами приємний момент — ігровий та людський.

Бетіс — Осасуна 2:0

Голи: Еззальзулі, 19, Кучо, 38

Бетіс: Лопес — Бальєрін (Ортіс, 77), Гомес, Натан, Родрігес — Форнальс(Рікельме, 76), Амрабат, Рока Хунке (Альтіміра, 68) — Антоні, Кучо, Еззальзулі (Руїбаль, 56).

Осасуна: Еррера — Бойомо, Катена, Еррандо (В. Муньйос, 46) — Розьє (Барха, 83), Монкайола (Осамбела, 83), Торро (Бекер, 46), Гомес (І. Муньйос, 66), Бретонес — Будімір, Гарсія.

Попередження: Гомес, 63.