Іспанія

Шикарний місяць для Ельче.

Керманича Ельче Едера Сарабію визнано найкращим тренером місяця в чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

У вересні Ельче під керівництвом 44-річного фахівця здобув дві перемоги та ще двічі зіграв унічию. "Франхівердес" обіграли Реал Ов’єдо (1:0) та Сельту (2:1) і розписали мирову з Севільєю (2:2) та Осасуною (1:1).

На нагороду також претендували головний тренер Реал Мадрид Хабі Алонсо та керманич Барселони Ганс-Дітер Флік.

Наразі Ельче посідає четверте місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, набравши 13 очок після семи зіграних турів.