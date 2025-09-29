Іспанія

У Валенсії знову небезпечна погода.

Сьогодні, 29-го вересня, в рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги мав відбутися заключний матч ігрового дня між Валенсією та Реал Ов'єдо.

Як повідомляє офіційний сайт "кажанів", цю гру було перенесено через ризик повені.

"Футбольний клуб Валенсія інформує своїх вболівальників, що матч 7-го туру LALIGA EA SPORTS проти Реал Ов'єдо, запланований цього понеділка о 21:00 (за центральноєвропейським часом) на стадіоні Камп де Месталья, переноситься на завтра, вівторок, 30 вересня, о 20:00.

LALIGA проінформувала Клуб про рішення, ухвалене сьогодні Суддею професійних змагань Королівської іспанської федерації футболу (RFEF) у зв'язку з червоним рівнем небезпеки повені в провінції Валенсія, оголошеним Центром з надзвичайних ситуацій Женералітату Валенсії", — йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, що минулого року в регіоні Валенсія сталася жахлива негода внаслідок шторму Дана, який призвів до 222 загиблих за офіційними даними, хоча з неофіційної інформації могло загинути щонайменше декілька тисяч людей.