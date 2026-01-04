Головний тренер каталонців оцінив виступ команди в матчі 18-го туру Ла Ліги.
Ганс-Дітер Флік, Getty Images
04 січня 2026, 12:22
Головний тренер Барселони Гансі Флік прокоментував перемогу своєї команди над Еспаньйолом (2:0) у матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії, відверто оцінивши гру підопічних.
"Я задоволений і радий трьома очками. Є речі, які нам потрібно змінити, але в результаті я задоволений.
Еспаньйол провів відмінний матч, була чудова дербі-атмосфера. Мені це сподобалося.
Якщо бути чесними, ми не заслуговували на перемогу, але якість гравців на полі після замін вирішила результат зустрічі, і я радий цьому", — підсумував тренер.
