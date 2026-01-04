Іспанія

Головний тренер каталонців оцінив виступ команди в матчі 18-го туру Ла Ліги.

Головний тренер Барселони Гансі Флік прокоментував перемогу своєї команди над Еспаньйолом (2:0) у матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії, відверто оцінивши гру підопічних.

"Я задоволений і радий трьома очками. Є речі, які нам потрібно змінити, але в результаті я задоволений.

Еспаньйол провів відмінний матч, була чудова дербі-атмосфера. Мені це сподобалося.

Якщо бути чесними, ми не заслуговували на перемогу, але якість гравців на полі після замін вирішила результат зустрічі, і я радий цьому", — підсумував тренер.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Еспаньйол — Барселона у рамках 18-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26.