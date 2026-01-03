Іспанія

Іспанський захисник відновився після травми та повернувся до загальної групи вершкових.

Мадридський Реал отримав потужне підсилення напередодні старту в Суперкубку Іспанії.

Як повідомляє MARCA, капітан команди Дані Карвахаль офіційно повернувся до тренувань у загальній групі. Очікується, що легендарний правий захисник буде повністю доступний для вибору на матчі турніру, який відбудеться вже наступного тижня.

Для Хабі Алонсо це критично важливе повернення, особливо на тлі відсутності Трента Александра-Арнольда, що дозволить бланкос повернути звичну надійність на правому фланзі оборони перед мадридським дербі проти Атлетіко.

Нагадаємо, Карвахаль пошкодив суглоб правого коліна у переможному Ель-Класіко в жовтні 2025 року.