Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 3 січня 2026 року.

У гостьовому матчі 18 туру іспанської Ла Ліги Барселона здобула перемогу в дербі над Еспаньйолом (2:0).

Команді Ганса-Дітера Фліка тривалий час не вдавалось налагодити гру в атаці, і якби не її воротар Жоан Гарсія, то проблеми могли б виникнути й із обороною власних володінь.

Однак "блаугранас" дотерпіли до фінальної третини протистояння, де відзначились двома красивими м’ячами.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Еспаньйол — Барселона у рамках 18-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Еспаньйол — Барселона 0:2

Голи: Ольмо, 86, Левандовські, 90

Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі, Калеро, Кабрера, Ромеро — Долан (Терратс, 82), Лосано, Гонсалес, Мілья (Пуадо, 83) — Фернандес Хаен (К. Гарсія, 75), Еспосіто (Хофре, 60).

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін (Педрі, 65), Бальде — Е. Гарсія, де Йонг — Ямал, Рафінья (Ольмо, 65), Рашфорд (Фермін, 46) — Торрес (Левандовські, 64).

Попередження: Лосано