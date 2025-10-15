Іспанія

Повідомляється, що Парі Сен-Жермен усе ще плекає надію, що одного дня їм вдасться спокусити Ламіна Ямаля перейти з Барселони.

Порівняння між Ямалем і Мессі з’явилися відтоді, як ще один лівоногий талановитий нападник дебютував із легендарної академії Ла Масія. Нині Ямаль — чемпіон Європи та Іспанії, а також володар призів Kopa Trophy і Golden Boy.

На цьогорічній церемонії "Золотий м’яч-2025" посів друге місце — поступившись лише зірці ПСЖ Усману Дембеле, але експерти прогнозують, що попереду в нього ще багато таких трофеїв. Питання лише в тому, де він гратиме, коли здобуватиме найпрестижніші нагороди.

Барселона не має наміру розлучатися з черговим своїм дорогоцінним талантом, особливо після того, як у 2021 році змушена була відпустити аргентинського генія Мессі до Парижа через фінансові обмеження.

Ямаль уже отримує гідну зарплату, проте подейкують, що його можна буде переконати спробувати новий виклик. ПСЖ сподівається, що саме це зіграє їм на руку. Французький гранд — один із небагатьох клубів, спроможних запропонувати справді привабливий трансферний пакет.

Щоб переманити Ямаля з Каталонії, доведеться укласти історичну угоду — але ПСЖ вже має подібний досвід: у 2017 році клуб встановив світовий рекорд, заплативши €222 млн за Неймара, також у Барселони.

Французький журналіст Ромен Моліна повідомив, що Ямаль досі перебуває у полі зору ПСЖ. У своєму відео на YouTube він сказав:

"У Досі (де розташована компанія Qatar Sports Investments — власник ПСЖ) кажуть: "Ми хочемо його". У Досі вже вирішено — вони хочуть його будь-що-будь, одного дня".

Ямал має контракт із Барселоною до 2031 року, тож формально він недосяжний. Проте, за чутками, ПСЖ вже "промацував ґрунт" щодо можливого трансферу, хоча твердження про офіційну пропозицію з Франції у каталонському таборі спростували.

Йшлося про нібито запропоновані €250 млн, — саме така сума, ймовірно, могла б змусити Барсу хоча б замислитися. Але клуб робитиме все можливе, щоб зберегти свою зірку.