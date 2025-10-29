Клуб оптимістично налаштований щодо переговорів.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
29 жовтня 2025, 13:57
Реал Мадрид продовжує сподіватися на подовження контракту з Вінісіусом Жуніором до 2030 року, незважаючи на напружені стосунки бразильця з тренером Хабі Алонсо.
Вінісіус різко відреагував на заміну в матчі Ла Ліги з Барселоною (2:1), не потиснувши руку наставнику, і навіть розглядав варіант уходу.
За даними Cadena SER, мадридці оптимістично продовжують переговори з агентами гравця. Діючий контракт Вінісіуса діє до 2027 року.
Раніше Вінісіус Жуніор звернувся до фанатів Реала після Ель Класіко.