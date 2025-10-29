Іспанія

Клуб оптимістично налаштований щодо переговорів.

Реал Мадрид продовжує сподіватися на подовження контракту з Вінісіусом Жуніором до 2030 року, незважаючи на напружені стосунки бразильця з тренером Хабі Алонсо.

Вінісіус Жуніор знову усміхається, але його майбутнє — як ніколи невизначене

Вінісіус різко відреагував на заміну в матчі Ла Ліги з Барселоною (2:1), не потиснувши руку наставнику, і навіть розглядав варіант уходу.

За даними Cadena SER, мадридці оптимістично продовжують переговори з агентами гравця. Діючий контракт Вінісіуса діє до 2027 року.

Раніше Вінісіус Жуніор звернувся до фанатів Реала після Ель Класіко.