Ще один серйозний конкурент для українського воротаря Владислава Крапивцова.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з воротарем Фенербахче Домініком Ліваковичем.

Орендну угоду з 30-річним хорватом розраховано до кінця сезону.

Минулого сезону Лівакович, яким також цікавилося київське Динамо, провів 32 матчі, з яких вісім на нуль за 38 пропущених м'ячах.

Нагадаємо, у складі Жирони виступає український воротар Владислав Крапивцов, на рахунку якого два матчі та шість пропущених м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Жирона викупила Браяна Хіля з Тоттенгема.