Іспанія

Ще одна втрата для команди Мічела, яка і так перебуває у скрутному становищі.

Півзахисник Жирони Донні ван де Бек не зможе допомогти своїй команді цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

З квітня цього року 28-річний нідерландець відновився від травми, після чого вийшов на поле в матчі проти Атлетіка (1:1) у шостому турі Ла Ліги, де знову отримав травму.

Після медичного обстеження у футболіста виявили повний розрив ахіллового сухожилля, у зв'язку з чим він вже переніс операцію та вибув, швидше за все, до кінця сезону.

Також додамо, що від травми продовжує відновлюватись український вінгер Віктор Циганков.

Після шести турів Жирона набрала лише два очки і посідає останнє місце у Ла Лізі. Свій наступний матч каталонці проведуть сьогодні проти Еспаньйола – гра розпочнеться о 22:00.