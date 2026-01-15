Іспанія

Бразильський вінгер Барселони продовжує відчувати дискомфорт, який заважає йому грати на повну силу.

Півзахисник Барселони Рафінья має проблеми з привідним м'язом лівого стегна.

Як повідомляє Catalunya Radio, бразилець був змушений грати з дискомфортом навіть у нещодавньому фіналі Суперкубка Іспанії проти Реал Мадрид. Це м'язове ускладнення турбує гравця ще з початку поточного року.

Медичний штаб "синьо-гранатових" дозволив вінгеру вийти на поле у фіналі, оскільки вважав, що ризику погіршення ситуації або отримання серйозної травми немає. Проте хронічний характер проблеми змушує тренерський штаб обережніше підходити до вибору складу на найближчі поєдинки.

Очікується, що через це пошкодження Рафінья може залишитися на лаві запасних у кубковому матчі проти Расінга, який відбудеться вже цього четверга. Тренери Барселони схиляються до того, щоб надати лідеру відпочинок і не ризикувати його станом перед наступними іграми Ла Ліги.