Досвідчений мексиканський півзахисник підписав контракт із Г’юстон Динамо до кінця 2026 року.
Ектор Еррера, getty images
15 січня 2026, 18:02
Відомий мексиканський півзахисник Ектор Еррера став гравцем клубу МЛС Г’юстон Динамо. Про це повідомила пресслужба американського клубу.
Контракт розрахований на один рік — до кінця грудня 2026 року, з опцією продовження ще на рік. Еррера перейшов до Г’юстону на правах вільного агента, його попереднім клубом була Толука. Варто зазначити, що раніше півзахисник вже виступав за техаський клуб у 2022–2024 роках.
35-річний Еррера найбільше відомий за виступами за Порту та Атлетіко Мадрид у період 2013–2022 років. Свою кар’єру він розпочинав у Пачуці. На міжнародній арені півзахисник провів 105 матчів і забив 10 голів за збірну Мексики в 2012–2023 роках.