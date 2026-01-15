Інше

Досвідчений мексиканський півзахисник підписав контракт із Г’юстон Динамо до кінця 2026 року.

Відомий мексиканський півзахисник Ектор Еррера став гравцем клубу МЛС Г’юстон Динамо. Про це повідомила пресслужба американського клубу.

Ready to get back to work 🦊



🎟️ https://t.co/nUibRUzkdN pic.twitter.com/cwKIWQreRK — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) January 15, 2026

Контракт розрахований на один рік — до кінця грудня 2026 року, з опцією продовження ще на рік. Еррера перейшов до Г’юстону на правах вільного агента, його попереднім клубом була Толука. Варто зазначити, що раніше півзахисник вже виступав за техаський клуб у 2022–2024 роках.

35-річний Еррера найбільше відомий за виступами за Порту та Атлетіко Мадрид у період 2013–2022 років. Свою кар’єру він розпочинав у Пачуці. На міжнародній арені півзахисник провів 105 матчів і забив 10 голів за збірну Мексики в 2012–2023 роках.