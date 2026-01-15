Іспанія

Але Рома зрештою перемогла.

Нідерландський нападник бірмінгемської Астон Вілли Доніелл Мален опинився у вирі подій зимового трансферного ринку останніми днями.

Італійська Рома впевнено наближалась до підписання 26-річного виконавця на тлі провалу перемовин із мадридським Атлетіко щодо італійського форварда Джакомо Распадорі, який у підсумку перейде до бергамаської Аталанти.

Але "матрацники" вирішили нагадати про себе й у контексті нідерландського гравця "левів".

Допоки столичний італійський колектив укладав останні домовленості з Віллою, представники Атлетіко підготували приватний літак для перехоплення футболіста безпосередньо в аеропорту на випадок, якщо саме пропозиція їхнього клубу його зацікавить найбільше.

Однак англійці та сам гравець не відступили від обіцянок, які дали Ромі, і зрештою на оренді за 2 млн євро та повноцінному трансфері влітку за додаткові 25 млн євро незабаром цю угоду буде закрито.

У цьому сезоні на рахунку Малена сім голів та два асисти в 29 матчах.