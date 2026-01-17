Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку іспанської Прімери, який розпочнеться 17 січня о 15:00.

Мадридський Реал намагатиметься перервати серію невдач і стабілізувати турнірне становище у поєдинку проти аутсайдера чемпіонату — Леванте.

Реал Мадрид — Леванте

Субота, 17 січня, 15:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Початок 2026 року став для Реал Мадрид справжнім потрясінням. Після поразки від Барселони у фіналі Суперкубка Іспанії (2:3) Хабі Алонсо залишив посаду головного тренера за "взаємною згодою", а команду очолив Альваро Арбелоа. Дебют нового наставника виявився невдалим — посеред тижня "вершкові" несподівано вилетіли з Кубка Іспанії, поступившись представнику Сегунди Альбасете (2:3). Наразі мадридці посідають другу сходинку в Ла Лізі, відстаючи від лідера на чотири очки. Попри домашню міць (вісім перемог у дев'яти матчах), команда перебуває у стані невизначеності, що змушує Арбелоа терміново шукати шляхи виходу з кризи перед матчами Ліги чемпіонів.

Леванте, навпаки, демонструє ознаки одужання під керівництвом нового тренера Луїса Кастро. З моменту призначення фахівця у грудні "жаби" видали триматчеву безпрограшну серію, набравши чотири пункти у двох останніх турах. Хоча команда все ще перебуває у зоні вильоту на 19-му місці, відстань до рятівної 17-ї позиції скоротилася до чотирьох очок. Валенсійці пам'ятають успішний досвід на Бернабеу у січні 2021 року, коли їм вдалося здобути перемогу, і зараз планують скористатися кадровим хаосом у стані фаворита. Повернення нападника Етта Ейонга після виступів на КАН додасть гостям гостроти в контратаках.

Кадрові проблеми продовжують тиснути на Реал Мадрид: Александер-Арнольд, Мілітао та Менді залишаються поза грою, а Родріго вибув через нове пошкодження. Втім, після відпочинку в кубковому матчі до складу повернуться Куртуа, Беллінгем, Чуамені та Мбаппе. Очікується, що Дані Карвахаль вийде з перших хвилин на правому фланзі захисту, що дозволить Федеріко Вальверде повернутися у звичну зону півзахисту.

Леванте, імовірно, виставить оборонний блок із розрахунком на результативність Івана Ромеро, який вже має чотири голи в сезоні. Для мадридців цей матч — не лише боротьба за три очки, а й необхідність повернути впевненість власним вболівальникам.

За версією betking на перемогу Реал Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 1.18, тоді як потенційний успіх Леванте оцінюється показником 15.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 8.00.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Асенсіо, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Гюлер, Мбаппе, Вінісіус.

Леванте: Раян — Тольян, Де ла Фуенте, Морено, Пампін — Мартінес, Арріага — Ейонг, Альварес, Лосада — Ромеро.

Не зіграють: Александер-Арнольд, Мілітао, Б. Діас, Менді, Родріго (Реал Мадрид) — Бруге, Ельгесабаль, В. Гарсія (Леванте).

Під питанням: Рюдігер (Реал Мадрид) — немає (Леванте).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:1

