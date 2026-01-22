Інше

Але доведеться торгуватись.

Норвезький нападник Андреас Шельдеруп цього сезону має регулярну ігрову практику в складі лісабонської Бенфіки, але з появами в стартовому складі в нього справи йдуть не дуже.

На рахунку 21-річного виконавця два голи та три асисти за 1114 хвилин у 24 матчах та стійке бажання змінити робочу атмосферу вже за півтора роки після переїзду до Португалії.

Допомогти в цьому гравцю може бельгійський Брюгге, який звернувся з пропозицією щодо трансферу за 8 млн євро + 3 млн євро бонусів.

Однак Бенфіка розраховує на всі 15 млн євро, хоча й наближені до перемовин джерела повідомляють, що "орли" можуть зголоситись і на 12 млн євро за певних умов.

Трансфер Шельдерупа з данського Норшелланна свого часу коштував 6,5 млн євро.