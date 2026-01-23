Іспанія

Німецький фахівець готовий очолити мадридський клуб лише за умови повного контролю над трансферною політикою.

Мадридський Реал розглядає можливість запрошення Юргена Клоппа на посаду головного тренера вже цього літа. Як повідомляє видання Touchline, екснаставник Ліверпуля висунув принципову вимогу: він хоче мати вирішальне слово у питаннях купівлі та продажу гравців.

Зокрема, зазначається, що у разі призначення Клопп планує серйозну перебудову захисної лінії. За даними джерела, німець не бачить у своїх планах таких ветеранів, як Даніель Карвахаль та Ферлан Менді. Також ходять чутки про зацікавленість тренера у запрошенні своїх колишніх підопічних — Алексіса Мак Аллістера та Домініка Собослая.

Нагадаємо, що Юрген Клопп залишив Ліверпуль у 2024 році після дев'яти успішних сезонів, протягом яких "червоні" здобули вісім трофеїв, включаючи перемоги в АПЛ та Лізі чемпіонів. Наразі Клопп обіймає посаду керівника футбольного напрямку в компанії Red Bull.

