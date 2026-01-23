Німецький фахівець готовий очолити мадридський клуб лише за умови повного контролю над трансферною політикою.
Юрген Клопп, Getty Images
23 січня 2026, 14:39
Мадридський Реал розглядає можливість запрошення Юргена Клоппа на посаду головного тренера вже цього літа. Як повідомляє видання Touchline, екснаставник Ліверпуля висунув принципову вимогу: він хоче мати вирішальне слово у питаннях купівлі та продажу гравців.
Зокрема, зазначається, що у разі призначення Клопп планує серйозну перебудову захисної лінії. За даними джерела, німець не бачить у своїх планах таких ветеранів, як Даніель Карвахаль та Ферлан Менді. Також ходять чутки про зацікавленість тренера у запрошенні своїх колишніх підопічних — Алексіса Мак Аллістера та Домініка Собослая.
Нагадаємо, що Юрген Клопп залишив Ліверпуль у 2024 році після дев'яти успішних сезонів, протягом яких "червоні" здобули вісім трофеїв, включаючи перемоги в АПЛ та Лізі чемпіонів. Наразі Клопп обіймає посаду керівника футбольного напрямку в компанії Red Bull.
