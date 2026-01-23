Іспанія

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа прокоментував майбутнє бразильського нападника у складі "вершкових".

Керманич мадридців Альваро Арбелоа під час пресконференції відповів на запитання щодо можливої пролонгації угоди з Вінісіусом Жуніором.

"Продовження контракту з Вінісіусом? Звичайно, я хочу, щоб він надовго залишився в Реалі. Але це залежить від нього самого та від клубу", — зазначив фахівець.

Вінісіус Жуніор приєднався до мадридського гранда у 2018 році, перейшовши з Фламенго за 45 мільйонів євро. Його поточна угода розрахована до літа 2027 року. У нинішньому сезоні "вершкові" під керівництвом Арбелоа продовжують боротьбу за трофеї, а бразилець у 30 матчах відзначився 7 голами та 11 результативними передачами.

Нагадаємо, що Альваро Арбелоа очолив мадридський клуб у січні після відходу з посади Хабі Алонсо.