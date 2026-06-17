Іспанія

Головним претендентом на підписання гравця є його рідний Реал Бетіс.

За інформацією відомого футбольного інсайдера Фабріціо Романо, іспанський півзахисник Дані Себальйос остаточно залишає мадридський Реал і цього літа вийде на ринок як вільний агент. Сторони вирішили достроково розірвати угоду. Рішення про відхід футболіста було прийняте та повністю схвалене головним тренером вершкових Жозе Моурінью.

Повідомляється, що Себальйос готовий розпочати нову главу у своїй кар'єрі. Наразі найбільш вірогідним варіантом є повернення додому — Реал Бетіс докладає максимум зусиль та активно веде переговори, щоб якнайшвидше підписати свого вихованця.

Дані Себальйос приєднався до королівського клубу влітку 2017 року. Його трансфер відбувся саме з Реал Бетіса, де він зарекомендував себе як один із найперспективніших молодих талантів Іспанії. З 2019 по 2021 рік він також відправлявся за ігровою практикою в оренду до лондонського Арсеналу, після чого повернувся на Сантьяго Бернабеу і зумів стати корисною опцією ротації.

Протягом свого перебування у столиці Іспанії Себальйос зібрав надзвичайно солідну колекцію нагород, ставши частиною зіркової команди, яка домінувала як на внутрішній, так і на європейській арені.

Головні трофеї, здобуті разом з Реалом: Ліга чемпіонів УЄФА (3): 2017/18, 2021/22, 2023/24 Чемпіон Іспанії (2): 2021/22, 2023/24 Клубний чемпіонат світу ФІФА (3): 2017, 2018, 2023 Кубок Іспанії (1): 2022/23 Суперкубок УЄФА (3): 2017, 2022, 2024 Суперкубок Іспанії (2): 2017, 2022,

Тепер 29-річний півзахисник має шанс перезавантажити кар'єру та стати лідером команди у знайомих для себе стінах.