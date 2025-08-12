Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 із Динамо Київ зустрінеться Пафос.

Динамо Київ — Пафос 0:1 Відео голів та огляд матчу 05.08.2025

Друга очна зустріч українського й кіпрського клубів відбудеться у вівторок, 12 серпня. Початок протистояння на Лімасол Стедіум (Кіпр) — о 20:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо Київ (основний час) можна поставити з коефіцієнтом 2.19, тоді як потенційний успіх Пафоса оцінюється показником 3.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

Вихід кіпріотів до наступного раунду турніру оцінюється в 1.51, а українців — в 2.56.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Динамо Київ в один гол або нічия", представлений показником 1.81.

Коефіцієнтом 2.75 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Владислава Ваната.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: так і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.22.

Слідкуйте за поєдинком Пафос — Динамо Київ на Football.ua.