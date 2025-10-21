Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 лондонський Арсенал прийматиме мадридський Атлетіко.

Арсенал — Атлетіко Мадрид. Напередодні

Поєдинок відбудеться у вівторок, 21 жовтня, на стадіоні Емірейтс у Лондоні. Початок — о 22:00.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. На перемогу Арсенал можна поставити з коефіцієнтом у середньому 1.60, тоді як успіх Атлетіко оцінюється показником близько 5.50. Нічийний результат представлений коефіцієнтом 4.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Арсенал і Тотал менше 3.5". Ця ставка має коефіцієнт близько 2.00. "Каноніри" добре грають вдома, а матчі Атлетіко традиційно не відрізняються великою кількістю голів.

Коефіцієнтом близько 1.3 оцінена ймовірність того, що Атлетіко заб'є (індивідуальний тотал більше 0.5). "Матрацники" регулярно відзначаються у воротах суперників у ЛЧ.

Також можна розглянути сценарій "Фора Атлетіко +1". На нього пропонують коефіцієнт у районі 1.80. Ця ставка підійде, якщо ви очікуєте напруженої боротьби, де Арсенал не зможе здобути велику перемогу.