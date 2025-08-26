Туреччина

Турецький клуб матиме опцію викупу контракту малійського форварда.

Форвард Аталанти Ель-Білаль Туре продовжить кар’єру у Бешикташі.

Як повідомляє офіційний сайт турецького клубу, 23-річний нападник приєднався до стамбульської команди на правах оренди.

Угода передбачає опцію викупу контракту футболіста. За інформацією Transfermarkt, вартість орендної угоди склала 3 мільйони євро.

Минулого сезону малієць виступав за Штутгарт, де провів 17 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та однією результативною передачею.