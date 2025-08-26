Турецький клуб матиме опцію викупу контракту малійського форварда.
Ель-Білаль Туре, ФК Бешикташ
26 серпня 2025, 20:20
Форвард Аталанти Ель-Білаль Туре продовжить кар’єру у Бешикташі.
Як повідомляє офіційний сайт турецького клубу, 23-річний нападник приєднався до стамбульської команди на правах оренди.
Угода передбачає опцію викупу контракту футболіста. За інформацією Transfermarkt, вартість орендної угоди склала 3 мільйони євро.
Минулого сезону малієць виступав за Штутгарт, де провів 17 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та однією результативною передачею.