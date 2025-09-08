Туреччина

Але досягти угоди з Аталантою буде складно.

Відхід нігерійського нападника Адемоли Лукмана з бергамаської Аталанти під час цьогорічної літньої трансферної кампанії вважався неминучим.

Однак для більшості країн, і зокрема — Італії, вікно переходів уже зачинено, а 27-річний виконавець і нині перебуває в таборі "Богині".

Його навіть долучили до заявки на Лігу чемпіонів УЄФА.

Серед конкретних пропозицій щодо Лукмана відомо про перемовини з міланським Інтером, які в підсумку ні до чого не призвели.

А також про зацікавленість турецького Галатасарая, що підтвердив головний тренер "левів" Окан Бурук під час останнього інтерв’ю.

"Так, це правда, що ми були зацікавлені в оренді Лукмана. Але Аталанта не віддасть його іншому клубу в рамках такої угоди", — заявив турецький фахівець.

Нагадаємо, що бергамаски хотіли б отримати 50-55 млн євро за свого футболіста.

У минулому сезоні Лукман провів 31 матч, забивши 15 голів і віддавши п’ять асистів.