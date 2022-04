Півзахисник РБ Лейпцига Крістофер Нкунку став найкращим гравцем минулого тижня у Лізі Європи.

Французький футболіст відзначився двома забитими голами у матчі проти Аталанти та допоміг своєї команди пробитися далі.

Также на награду претендовали центрбек Вест Гему Крейг Доусон, представник Айнтрахту Філіп Костіч та фулбек Рейнджерсу Джеймс Таверньє.

Two-goal hero Christopher Nkunku scoops Player of the Week! 🏅👏



