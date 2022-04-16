Французький півзахисник одержав почесну нагороду.
Крістофер Нкунку, getty images
16 апреля 2022, 00:55
Півзахисник РБ Лейпцига Крістофер Нкунку став найкращим гравцем минулого тижня у Лізі Європи.
Французький футболіст відзначився двома забитими голами у матчі проти Аталанти та допоміг своєї команди пробитися далі.
Также на награду претендовали центрбек Вест Гему Крейг Доусон, представник Айнтрахту Філіп Костіч та фулбек Рейнджерсу Джеймс Таверньє.
Нагадаємо, що РБ Лейпциг готує новий контракт на Нкунку.