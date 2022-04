УЄФА визначила претендентів на звання найкращого футболіста тижня в Лізі Європи.

Ними стали центрбек Вест Гему Крейг Доусон, атакувальний хавбек РБ Лейпциг Крістофер Нкунку, представник Айнтрахту Філіп Костіч та фулбек Рейнджерсу Джеймс Таверньє.

Four top performances. Who gets your vote?



⭐️ Filip Kostić

⭐️ James Tavernier

⭐️ Craig Dawson

⭐️ Christopher Nkunku @hankookreifen | #UELPOTW | #UEL