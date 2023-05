Івана Ракітича та Юссефа Ен-Несірі визнано найкращим гравцем та автором голу тижня у Лізі Європи - повідомляють офіційні ресурси турніру.

Хорват виконав 2 відбори м'яча та віддав 89% точних передач.

Мароканець забив важливий гол з Ювентусом.

Вони допомогли своїй команді зіграти внічию на виїзді.

