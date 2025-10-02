Ліга Європи

Римляни готуються до матчу Ліги Європи.

Головний тренер римської Роми Джан-П'єро Гасперіні висловився напередодні матчу другого туру загального етапу Ліги Європи з французьким Ліллем. Його слова наводить офіційний сайт "вовків".

"Лілль – динамічна команда, яка грає в атакуючому стилі. У них вийшов невдалий старт сезону, але вони змогли повернути хорошу форму і колишню впевненість. Нам слід бути насторожі. Не можна розраховувати на легку прогулянку з таким суперником.

Фергюсон відмінно проявив себе два роки тому, проте в минулому сезоні у нього виникли труднощі через травми. Еван ще молодий, у нього великий потенціал і прекрасні ігрові якості. Наша мета – повернути йому колишню славу. Дуже важливо, щоб Фергюсон і Довбик ставали сильнішими фізично.

Зараз я працюю поза зоною комфорту. Я маю на увазі звички, набуті роками, адже мені доводиться змінюватися і адаптуватися до нововведень. Наприклад, для мене незвично закінчувати матчі з двома півзахисниками в нападі, але поточна ситуація змушує мене робити це.

Втома? Навряд чи можна говорити про фізичну втому, адже досить непросто відновитися після таких поєдинків, як дербі Рима. Ми бачили, наскільки активнішою виглядала Верона, але я навіть не розглядав можливі проблеми з функціональною готовністю. У будь-якому випадку завжди складно думати про наступний поєдинок.

Мені подобається, як ми діємо в обороні, у нас організована гра в захисті. 19 футболістів зіграли як мінімум три матчі. У неділю дебютував Зелковські, незабаром зіграє Гіларді. Захист виглядає дуже впевнено.

Веслі провів 30 матчів за Фламенго, але сезон для нього тільки розпочався. Хлопець демонструє чудову моторику та відмінну здатність входити в гру. Насправді, зіграно лише кілька матчів, тож йому ще є куди рости", – заявив Гасперіні.

Матч між Ромою та Ліллем відбудеться сьогодні, о 19:45 за київським часом.