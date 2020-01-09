Украина

Football.ua предлагает вашему вниманию сборную открытий УПЛ первой части сезона.

Первая часть сезона преподнесла нам много интересных событий. Заря, Десна и Александрия всерьез навязывают борьбу Динамо за второе место, новичок УПЛ Колос очень уверенно начал чемпионат, Олимпик успел "умереть" и возродиться. Успехи некоторых клубов открыли для нас новых игроков или же позволили посмотреть на них под другим углом. Football.ua составил сборную открытий первой половины сезона УПЛ.

Вратарь: Евгений Волынец (Колос)

Украинские команды, как и многие другие, полагаются на голкиперов с опытом игры в УПЛ, коих в нашем футболе достаточно много. Но Колос решил сделать ставку на Волынца, который был в команде и ранее. Страж ворот оправдал доверие. Конечно, команда пропускает довольно много, но к Волынцу никаких вопросов не возникает. Воспитанник Динамо прыгуч и обладает отличной реакцией.

Правый защитник: Додо (Шахтер)

Додо уже давно перебрался в Шахтер, но долго не мог раскрыться. Бразилец побывал в аренде в Витории Гимараэш, где играл под руководством Луиша Каштру. Однако данный факт не гарантировал ему место в составе по возвращению в Шахтер. Додо потребовалось время, чтобы проявить себя и вытеснить Сергея Болбата.

Поворотным моментом для бразильца стал ассист в матче против Аталанты, после чего он стал регулярно попадать в основу. Додо терроризирует оборону противников в чемпионате Украины, создавая достойную заочную конкуренцию Исмаили.

Центральный защитник: Евгений Чеберко (Заря)

Чеберко довольно долгое время находится в обойме Зари, но не получал очень много игрового времени. С приходом Виктора Скриника молодой защитник стал важной частью команды и получил отличную возможность прогрессировать. Евгений здорово выбирает позицию и имеет хорошие скоростные данные, а также становится первым игроком Зари, который попал в нашу сборную.

Центральный защитник: Денис Попов (Динамо)

Попов далеко не открытие для украинского футбола. Денис отлично провел молодежный чемпионат мира, довольно часто забивая голы после стандартов. Как регулярно бывает, молодые украинские футболисты довольно трудно переживают переход во взрослый футбол, но Попов быстро воспользовался своим шансом в Динамо и получает постоянную игровую практику. В перспективе это один из многолетних лидеров Динамо и, возможно, важная часть сборной Украины.

Левый защитник: Роман Вантух (Олимпик / Александрия)

Конечно, на данную позицию рассматривался и Богдан Михайличенко, ведь защитник заиграл так здорово, что даже несмотря на стабильные выступления ранее, можно сказать раскрылся по-новому. Однако нельзя пройти мимо отличной половины сезона от Вантуха. Левый латераль очень здорово подключался к атакам своей команды и надежно играл сзади. Прогресс Вантуха был замечен и защитник перебрался в Александрию.

Правый полузащитник: Богдан Леднев (Заря)

Богдан Леднев не лучшим образом провел свой первый сезон в Заре, но вот во втором смог раскрыться по-настоящему. Леднев – один из лидеров Зари в довольно юном возрасте. К тому же, полузащитник — один из лучших игроков чемпионата Украины. На счету Богдана 9 голов и 1 ассист – сумасшедший показатель. Точно известно, что он останется в Заре до конца сезона и, надеемся, сможет еще лучше показать себя.

Центральный полузащитник: Дмитрий Иванисеня (Заря)

Перед началом сезона про Иванисеню рядовому болельщику было известно довольно мало, но полузащитник за короткий срок зарекомендовал себя основополагающим игроком луганчан, а также заслужил вызов в сборную Украины. Дмитрию приходится практически в одиночку отвечать за опорную зону Зари, с чем он хорошо справляется.

Центральный полузащитник: Егор Назарина (Карпаты)

Довольно проблематично получить признание выступая в этом сезоне за Карпаты. Львовяне проваливают матч за матчем, но есть надежда, что Санжар сколотит новую команду после зимнего перерыва. Главный тренер признался, что знает вокруг кого строить команду, и именно Назарина кажется одним из таких игроков. Егор – светлое пятно в игре Карпат и в дальнейшем должен только прогрессировать.

Левый полузащитник: Денис Костышин (Колос)

Денис Костышин, как и весь Колос, очень здорово стартовал, но ближе к зимнему перерыву сдал обороты. Тем не менее, молодой полузащитник успел впечатлить своими скоростными данными, резкостью и напором. Очень жаль, что Костышин получил серьезную травму, но ждем его возвращения и яркой игры уже во второй половине сезона.

Центральный нападающий: Александр Филиппов (Десна)

Бывает и такое, что игрок уже достаточно времени выступает в УПЛ, но смог раскрыться лишь в этом сезоне. Филиппов – наконечник атак Десны, которая набрала отличный ход. Довольно редко украинские нападающие могут похвастаться 9 забитыми голами перед зимним перерывом. Филиппов смог удивить и полностью заслужил место в сборной.

Центральный нападающий: Захеди Шахаб (Олимпик)

Вторым нападающим в нашей сборной станет Захеди Шахаб из Олимпика. Пусть иранец и не может похвастаться обилием забитых голов, но он – настоящая угроза для ворот соперника на любом участке поля. Шахаб обладает поставленным ударом и отлично чувствует себя в борьбе с защитниками. Есть ощущение, что уже летом нападающий может оказаться в другой команде.

Главный тренер: Висенте Гомес (Олимпик)

Тренером-открытием для УПЛ в этом сезоне стал Висенте Гомес. Испанец за короткий срок показал предшественникам, что у команды есть боевой состав, с которым можно решать поставленные задачи. Олимпику совсем немного не хватило, чтобы перед перерывом сменить статус "безнадежный аутсайдер" на "команда из первой шестерки".

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