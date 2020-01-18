Украина

Дончане хотят усилить менеджментский состав клуба.

Шахтер заинтересовался спортивным директором Фиорентины Даниэлем Праде, сообщает TuttomercatoWeb.

Источник утверждает, что чемпион Украины уже проводил встречу с итальянцем. "Горняки" хотят начать сотрудничество с лета следующего года, когда у Праде истечет контракт с Фиорентиной.

52-летний специалист вернулся на должность в менеджменте "фиалок" 1 июля 2019 года. Также он работал в Роме, Удинезе, Сампдории и других итальянских клубах.

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