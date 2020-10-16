Украина

Создание клуба поддержали Маркевич и экс-капитаны львовской команды.

В среду, 14 октября, во Львове зарегистрировали ООО "ФК Карпаты". Генеральным директором новой организации стал Степан Юрчишин, а спортивным директором/главным тренером — Андрей Тлумак.

Учредителем клуба выступило предприятие "Западный Буг" с вкладом в уставный капитал в размере 1 миллиона гривен. Как сообщил Юрчишин, в ближайшее время планируется проведение пресс-конференции, на которой будет предоставлена информация о дальнейшей деятельности и развитии клуба.

Создание клуба поддержали бывший главный тренер Карпат Мирон Маркевич и экс-капитаны львовской команды: Игорь Кульчицкий, Ростислав Поточняк, Степан Юрчишин, Александр Чижевский, Андрей Тлумак и Игорь Худобяк.

"В последние годы всех нас беспокоит ситуация с львовскими Карпатами, которым в разные периоды мы отдали частичку своей жизни. Затянувшийся конфликт между двумя совладельцами и финансовые проблемы клуба привели к скандальному исключению клуба с соревнований в последнем сезоне Премьер-лиги.

Мы не видим другого выхода из этой ситуации, как возрождение легендарной команды с новой чистой страницы. Команды с сердцем льва и всегда верными болельщиками, с финансированием от честного бизнеса и поддержкой общины Львова", — говорится в заявлении бывших капитанов и тренера Карпат.