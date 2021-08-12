Официальный сайт украинской Премьер-лиги опубликовал расписание будущих поединков первенства страны, которые пройдут в рамках шестого тура.

Матчи состоятся в период с 27 по 29 августа.

Расписание:

27 августа (пятница)

Черноморец — Александрия 19:30

28 августа (суббота)

Ингулец — Мариуполь 14:00

Металлист 1925 — Днепр-1 17:00

Динамо — Колос 19:30

29 августа (воскресенье)

Десна — Верес 14:00

Минай — Шахтер 17:00

Заря — Ворскла 19:30

Рух — Львов 19:30