Поединки этого тура чемпионата Украины состоятся c 27 по 29 августа.
Официальный сайт украинской Премьер-лиги опубликовал расписание будущих поединков первенства страны, которые пройдут в рамках шестого тура.
Матчи состоятся в период с 27 по 29 августа.
Расписание:
27 августа (пятница)
Черноморец — Александрия 19:30
28 августа (суббота)
Ингулец — Мариуполь 14:00
Металлист 1925 — Днепр-1 17:00
Динамо — Колос 19:30
29 августа (воскресенье)
Десна — Верес 14:00
Минай — Шахтер 17:00
Заря — Ворскла 19:30
Рух — Львов 19:30