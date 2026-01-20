Іспанія

Керівництво мадридського клубу вважає нинішній склад достатньо сильним, незважаючи на кризові результати.

Реал Мадрид не має наміру здійснювати підписання або продавати гравців у зимове трансферне вікно, повідомляє The Athletic з посиланням на джерела в клубі.

Зазначається, що після звільнення головного тренера Хабі Алонсо та призначення Альваро Арбелоа керівництво мадридців не переглядало свою трансферну стратегію. У клубі переконані, що нинішній склад "вершкових" має найвищу ринкову вартість у світовому футболі, а тому додаткові підсилення не є необхідними.

Сам Арбелоа після свого призначення також наголосив, що задоволений наявними виконавцями. За його словами, команда в короткостроковій перспективі виглядає навіть сильнішою, ніж він очікував, зокрема без потреби в підписанні нового атакувального півзахисника.

Єдиним підтвердженим рухом у січні стала оренда Ендріка до Ліона до кінця сезону. Хоча Реал мав опцію достроково повернути бразильця, скористатися нею клуб не планує. Минулого туру Ліги 1 форвард відзначився результативною передачею в матчі проти Бреста.

Попри відсутність активних дій на ринку, мадридці продовжують моніторинг захисників і півзахисників. Водночас потенційне підписання Вітіньї з ПСЖ вважають нереалістичним, а Давід Алаба, контракт якого спливає влітку, не має наміру залишати табір "бланкос" уже цієї зими.