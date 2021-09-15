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Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в первом поединке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Результат стартового поединка киевского Динамо в текущей международной компании необходимо изучать с различных аспектов. С точки зрения самого соперника, то лиссабонская Бенфика действительно столкнулась со сложностями в противостоянии против клуба Мирчи Луческу. Однако, именно тот факт, что стартовая домашняя игра против команды из третьей корзины при жеребьевке завершилась вничью, вызывает определенные мысли о том, что ни в ответной игре, ни в матчах против реальных грандов в уже обозримом будущем, подобных поблажек ждать не приходится. Задачи уж точно будут стоять куда более сложные, чем в стартовом матче группового этапа.

Football.ua оценивает игру футболистов киевского Динамо в матче на стадионе НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Денис Бойко — 7,5. Наверное, ключевой момент отчетной встречи произошел именно с участием голкипера Динамо в начале второго тайма. Пропусти удар Яремчука Бойко мимо себя, и были бы все основания полагать, что даже об одном набранном очке столичный коллектив мог бы забыть. Всего Денис за игру сделал четыре сейва — далеко не все удары были опасными, как удар украинского форварда Бенфики, но в отдельных эпизодах от спасения ворот зависело слишком многое.

Томаш Кендзера — 6,0. В отличии от противоположной стороны поля, Эвертон куда меньше доставлял дискомфорта польскому игроку обороны, поэтому он вполне мог себе позволить куда чаще, чем Миколенко. У Кендезры было несколько симпатичных обостряющих передач, но реальной угрозы из этого создать так и не удалось.

Илья Забарный — Александр Сирота — 7,0. Пара центральных защитников Динамо провела достаточно качественный поединок, и практически не имела серьезных претензий ко своей игре. Примечательно, что в этом матче на плечи Забарного в большей степени пришлась борьба с соперниками, в то время как Сирота отвечал за выход команды в атаку через пасы на любую доступную дистанцию. Луческу решил сыграть с двумя юными исполнителями в обороне, и совершенно не прогадал.

Виталий Миколенко — 6,5. Левый фланг обороны Динамо хорошо отработал непосредственно на своей половине поля, не позволив Рафе разгуляться именно в зоне у себя за спиной. Миколенко даже пытался искать предложения в чужой штрафной во время редких выпадов своей команды, но взаимодействие с партнерами на фланге оставляло желать лучшего.

Сергей Сидорчук — 5,5. Опорный полузащитник киевлян без особого труда шел в борьбу за мяч против соперников, однако в эпизодах перед своей штрафной мог бы действовать из без лишней суеты, которая в итоге чуть не обернулась для команды пропущенным голом. Привычным образом поддерживать атаки у Сидорчука также не выходило, поэтому и матч в его исполнении получился посредственным.

Николай Шапаренко — 7,0. Удельный вес голевых моментов, которые в этом матче сгенерировал Шапаренко, был неприлично высоким на фоне всей остальной команды. Николай мог открывать счет в начале и в конце игры, однако голкипер соперников и офсайд у Гармаша помешали осуществиться его планам. Отдельно обидно за эпизоды в компенсированное время, так как лучший из полевых игроков в составе Динамо не получил достойной награды за свои труды.

Виктор Цыганков — 6,0. Лидер атак Динамо вновь стал жертвой обстоятельств, которые требуют от него исключительно результативного завершения таких матчей, как был отыграл киевлянами в этот вечер. К тому же, тренерский штаб повесил на него большой объем оборонительной работы, а в игре на два фронта Виктор, зачастую, оказывается в заведомо невыгодном положении.

Виталий Буяльский — 6,5. Полузащитника в процессе подготовки к матчу в прямом смысле старались любой ценой забрать из лазарета. В конечном итоге, тренерскому штабу Динамо удалось реализовать этот шаг, однако уже с первых минут игроки Бенфики не жалели ноги Буяльского, а в один момент даже закрался страх о том, что он может и не доиграть матч до конца. К счастью, обошлось, а Виталий провел матч среднего для себя уровня, однако в прессинге на чужой половине запомнился как неуступчивый боец.

Карлос Де Пена — 5,5. Уругваец не сумел запомниться в компоненте, в котором считается одним из лучших в команде — создании голевых эпизодов. У Де Пены в этот вечер далеко не все в порядке было с игрой в пас, о чем нам красноречиво говорит лишь 45% точности исполнения в данной строчке персональной итоговой статистики. Единственный удар Карлоса за матч также оказался блокирован соперниками, а редкие попытки навязать соперникам борьбу корпусом, завершались удачей примерно с той же частотой.

Илья Шкурин — 5,5. Многообещающий форвард Динамо в этот вечер разочаровал своей игрой. Шкурину редко доставался мяч, около 20 раз, и при этом на его счету по итогу проведенного часа на футбольном поле было 10 потерь. Илью недостаточно спонсировали передачами партнеры по команде, которые были больше увлечены действиями в обороне, однако и сам он, в отличии от тех же матчей на межсезонных сборах, не часто создавал для них выгодные ситуации.

Денис Гармаш — 6,0. Полузащитник киевлян здорово вошел в игру на смену юному Шкурину и, благодаря своему опыту, имел все шансы решить одну из ситуаций у чужих ворот в компенсированное время в пользу своей команды. Однако, Влаходимос и зафиксированный на VAR офсайд оставили Гармаша без голевых действий, но главный арбитр Энтони Тейлор своими неловкими действиями автоматически сделал Дениса участником действительно курьезной ситуации с липовым удалением.

Беньямин Вербич и Александр Караваев — Мирча Луческу в отчетном поединке сделал не так уж и много замен, однако каждый выходивший на поле футболист неизменно затем получал отличную возможность записать на свой счет результативное действие. Вербич и Караваев имели все шансы на двоих сообразить голевую атаку, однако Отаменди помешал осуществиться их планам. В целом, появление на поле этих футболистов добавило скоростей в игре Динамо, однако на поле они провели не так уж и много времени.