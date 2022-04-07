Украина

Футболіст продовжить кар'єру у Моторі.

Півзахисник Інгульця Дмитро Мандриченко продовжить кар'єру у польському Моторі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Поки що невідомо мова йде про оренду молдавського хавбека чи про повноцінний перехід. Виступати за клуб він буде до кінця сезону.

Нагадаємо що Мандриченко перейшов до Інгульця влітку 2022 року з Сабутало, але не зміг дебютувати за клуб в офіційних матчах через війну в Україні.

Мотор виступає у третій лізі Польші та наразі займає четверте місце у турнірній таблиці.