Украина

В'ячеслав Суркіс проявив себе у поєдинку проти іменитого суперника.

Футболісти Динамо U-16 протягом найближчих двох тижнів будуть перебувати в Барселоні, тому кияни прийняли запрошення академії Марсет провести товариський матч.

Гравці Динамо стали учасницями благодійних турнірів "України з нами", а першого дня між собою зіграли три команди – Барселона, Марсет та Динамо.

За регламентом, за перемогу давали три пункти, за нічию – два. Після кожної гри, яка тривала 40 хвилин без перерви, команди били пенальті, незалежно від результату. Успіх у серії пенальті гарантував команді ще один бал.

У грі проти Марсета Динамо перемогло з рахунком 1:0, а у серії пенальті виграло з рахунком 3:2.

Крім того, юні динамівці обіграли Барселону із мінімальним рахунком. Героєм зустрічі став голкіпер Динамо В'ячеслав Суркіс, який взяв два удари з "точки", а один із них виконував син Патріка Клюйверта.

У Instagram син Григорія Суркіса поділився емоціями від перемоги: "Перемога над Барселоною та новий трофей – це тобі, рідна Україно!".