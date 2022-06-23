Украина

Культовий журнал припиняє випуск на невизначений час.

Улюблений багатьма шанувальниками футболу в Україні журнал Футбол більше не видаватиметься.

Про це повідомив головний редактор Артем Франков у своєму телеграм-каналі:

"Хто б міг подумати, що останньою зіркою Футболу стане Арнаутович — і то лише тому, що пика прикольна)))", — написав Франков.

На питання про можливе поновлення випуску журналу Футбол Франков відповів: "Якщо знайдеться охочий його видавати. УМХ у цьому плані — все".

Зазначимо, що журнал Футбол випускався з 1997 року.