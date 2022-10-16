Україна

Непримиренні суперники знову зійдуться поміж собою в класичному протистоянні.

У рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар на стадіоні Арена Львів прийме київське Динамо.

Підопічні Ігора Йовічевіча ще жодного разу в цьому сезоні не поступались, але розташовуються на другій сходинці з двома очками відставання від дніпровського Дніпра-1.

У той самий час команда Мірчі Луческу йде лише дев’ятою, проте виключно перемагала в останніх трьох зустрічах на внутрішній арені.

Посеред тижня Шахтар зіграв унічию з мадридським Реалом (1:1) у Лізі чемпіонів УЄФА, а Динамо поступилось французькому Ренну (0:1).

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Динамо Київ

Букмекери не вірять у Динамо, даючи на перемогу киян показник 3,75. На перемогу донецької команди, у свою чергу, пропонується коефіцієнт 2,10, а на нічийний результат — 3,25.

Матч Шахтар — Динамо Київ відбудеться 16 жовтня о 17:00. Гру розсудить Катерина Монзуль.