Україна

Для невеликої команди це перший такий успіх.

Сьогодні, 31 травня, у Кагарлику пройшов матч-відповідь фіналу Кубка України серед аматорів, в якому зустрічалися Дружба з Мирівки та Олімпія з Савинців.

Для команди з Київщини це був перший фінал, тоді як команда з Полтавщини дісталася фінального протистояння турніру втретє за останні чотири роки.

У першому матчі було зафіксовано мінімальну перемогу Дружби з рахунком 1:0 завдяки голу у виконанні Мачуленка на 29 хвилині. У другому матчі була нічия – 1:1. На гол все того ж таки Мачуленко Олімпія відповіла точним ударом Солопа.