Україна

Для "житомирян" це дебютний сезон у головному клубному турнірі країни.

У рамках восьмого туру УПЛ, Полісся вдома здобула вольову перемогу над закарпатським Минаєм (2:1). Примітним цей матч став не тільки перемогою команди Юрія Калітвінцева, а й встановленням рекорду клубом з міста Житомир. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Усі вісім стартових матчів Української Прем'єр-ліги Полісся провело без жодної нічиєї. Це новий рекорд чемпіонату України з часів незалежності держави.

Житомиряни п'ять ігор виграли та у трьох зазнали поразок.