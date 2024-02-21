UPL.TV
21 лютого 2024, 18:30
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оприлюднила список провайдерів, які транслюватимуть чемпіонат України з футболу на новоствореному телеканалі UPL.TV, старт якого в прямому ефірі заплановано на 23 лютого о 14:15.
Відзначається, що на момент запуску телеканал UPL.TV буде доступним у сітці багатьох всеукраїнських та регіональних операторів та платформ. Також подивитися матчі УПЛ можна буде не тільки в Україні, а й за кордоном.
До вашої уваги першочерговий список усіх провайдерів, які нададуть доступ до UPL.TV.
OTT-платформи:
Супутникове телебачення:
Аналогове та цифрове телебачення:
IPTV:
Аналогове та цифрове телебачення + IPTV:
Міжнародні OTT платформи:
"Даний список не є фінальним, з багатьма провайдерами ще ведуться перемовини. Ми будемо оперативно інформувати глядачів про досягнуті домовленості.
Українська Прем’єр-Ліга також відкрита до нових пропозицій по реалізації дистрибуції каналу задля формування максимально широкої сітки мовлення.
Наша головна мета: надати кожному вболівальнику УПЛ в Україні та за її межами можливість дивитись якісний український футбол у зручному для себе форматі", — сказано в заяві Української Прем'єр-ліги.