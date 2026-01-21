Загалом від початку цієї доби відбулося 102 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали чотирьох ракетних та 41 авіаційного ударів, застосувавши 38 ракет та скинули 85 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 3369 дронів-камікадзе та здійснили 2503 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог здійснив 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку агресор тричі проводив наступальні дії у бік Піщаного та Петропавлівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники десять разів атакували позиції Сил оборони у бік населених пунктів Твердохлібове, Ставки, Діброва та Ольгівка.

Три ворожих штурми відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Дронівки.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку противника у бік Бондарного.

На Костянтинівському напрямку 13 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 31 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки. Одне боєзіткнення ще триває.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 115 окупантів, з яких 82 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили три квадроцикли, три пункти управління, один мотоцикл, чотири одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, одну антену, 26 безпілотних літальних апаратів, одну артилерійську систему, один пункт управління БпЛА противника. Також наші захисники уразили чотири артилерійські системи, три одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та сім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку окупанти один раз намагалися прорвати оборону наших захисників у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших оборонців, в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого. Ворог завдав авіаударів по Гуляйполю, Воздвиженці, Гіркому, Гуляйпільському, Святопетрівці, Залізничному та Лугівському.

На Оріхівському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в районах Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.