Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю поєдинків сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 21 січня.

Сьогодні, 21 січня, проходитиме другий ігровий день в рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

*Анонс на центральні матчі сьогоднішнього ігрового дня читайте в окремих матеріалах.

Галатасарай — Атлетіко Мадрид

Середа, 21 січня, 19:45. Алі Самі Єн (Стамбул). Головний арбітр — Іштван Ковач (Румунія). Пряма трансляція на MEGOGO

Галатасарай жодного разу не обігрував Атлетіко, зігравши внічию один раз і програвши три з чотирьох попередніх зустрічей у єврокубках. У цю серію входять дві поразки у Туреччині.

Таким чином, турецький гранд прагне переписати свою історію, але результати виступів у ЛЧ цього сезону неоднозначні: три перемоги та три поразки у шести матчах, дев'ять очок, що залишає клуб на 18 місці. Команда Окана Бурука випереджає Бенфіку, що йде на 25 місці, на три очки, що підкреслює важливість цього матчу, оскільки Галатасарай все ще має шанси на автоматичне потрапляння до плей-оф.

"Леви" виграли лише один із останніх 21 матчу проти іспанців, зазнавши при цьому 15 поразок, тоді як Атлетіко програв лише один із 14 матчів проти турків, вигравши всі п'ять останніх ігор.

Галатасарай завершить основний етап ЛЧ матчем проти Манчестер Сіті, тому поразка від "матрацників" може призвести до того, що команда вилетить за межі зони плей-оф.

Атлетіко виграв шість із семи виїзних матчів проти турецьких клубів, включаючи останні чотири, тому статистика вказує на успіх команди Дієго Сімеоне.

"Матрацники" підійдуть до цього матчу після перемоги над Алавесом у Ла Лізі, а також після перемоги в останньому матчі ЛЧ, де вони обіграли ПСВ. Команда Сімеоне займає восьме місце, здобувши чотири перемоги і зазнавши двох поразок у шести матчах. На даний момент 12 очок достатньо для автоматичної кваліфікації, але попереду ще два тури.

Атлетіко, який завершить основний етап матчем проти Буде/Глімт, не пропустив жодного гола у чотирьох попередніх іграх з Галатасараєм, а також не програвав у шести матчах проти турецької команди у всіх турнірах.

Орієнтовні склади команд

Галатасарай: Чакир — Елмали, Санчес, Бардакджі, Шоллої — Торрейра, Леміна — Сане, Акгюн, Їлмаз — Осімген.

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Барріос, Коке, Баена — Серлот, Альварес.

Не зіграють: Балтаджі, Сара, Уняй, Сінго (?) — Ленгле, Гонсалес.

прогноз 2:2

Карабах — Айнтрахт

Середа, 21 січня, 19:45. Республіканський стадіон ім. Тофіка Бахрамова (Баку). Головний арбітр — Сандро Шерер (Швейцарія). Пряма трансляція на MEGOGO

Карабах підходить до цього матчу, показавши цілком конкурентоспроможну гру в єврокубках: азербайджанські чемпіони набрали сім очок у перших шести матчах, здобувши дві перемоги, зігравши внічию один раз і зазнавши трьох поразок. Ці результати дозволили команді Курбана Курбанова впевнено претендувати на вихід у плей-оф і підкреслили її прогрес на вищому рівні, включаючи перемоги над Копенгагеном та Бенфікою, а також нічию з Челсі.

Карабах продовжує покладатися на орієнтований на володіння м'ячем підхід та широку атаку з флангами. Ця філософія принесла команді успіх цього сезону, але часом залишала її вразливою в обороні, особливо на тлі більш грізних та атакуючих команд.

Раніше Карабах двічі зустрічався з Айнтрахтом у кваліфікаційних раундах Ліги Європи 2013 року, коли німецька команда пройшла далі, здобувши перемогу за сумою двох матчів з рахунком 4:1.

Айнтрахт їде до Азербайджану на тлі значних потрясінь після того, як клуб із Бундесліги підтвердив звільнення головного тренера Діно Топпмеллера у зв'язку із серією невтішних результатів, в основному через проблеми в обороні та лише двох набраних балів з початку нового календарного року. Тимчасовим тренером став наставник молодіжної команди Денніс Шмітт та тренера команди U-19 Алекс Маєр, які спробують спільними зусиллями стабілізувати результати команди.

Виступ "орлів" у ЛЧ не виправдав очікувань: у шести матчах вони набрали всього чотири очки, здобувши одну перемогу і зазнавши чотирьох поразок, пропускаючи при цьому багато м'ячів. Нещодавні результати Айнтрахта мало що змінили на краще: в останніх шести матчах команда здобула одну перемогу, три рази зіграла внічию та зазнала двох поразок, забивши 11 голів і пропустивши 12. Відсутність надійної оборони зрештою і призвела до зміни тренера.

В умовах, коли Карабах прагне закріпити перспективне становище в зоні плей-оф, а Айнтрахт намагається відродитися, зустріч у Баку, безперечно, визначатиметься контрастними обставинами: стабільність господарів поля стикається з невизначеністю гостей.

Орієнтовні склади команд

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаркулієв — Бікальйо, Янкович — Андраде, Монт'єль, Зубір — Дуран.

Айнтрахт: Сантос — Коллінз, Кох, Теат, Браун — Скірі, Дауд — Доан, Узун, Шаїбі — Кнауфф.

Не зіграють: Каді Боржес — Буркардт, Чендлер, Баум, Крістенсен (?), Ларссон (?), Гетце (?).

прогноз 0:0

Баварія — Юніон Сент-Жилуаз

Середа, 21 січня, 22:00. Альянц Арена (Мюнхен). Головний арбітр — Раде Обренович (Словенія). Пряма трансляція на MEGOGO

Команда Венсана Компані є одним із головних фаворитів цього сезону на завоювання трофею і підходить до передостаннього матчу основного етапу у бездоганній формі. Займаючи друге місце, Баварія знаходиться в безпрограшній серії, яка почалася ще 26 листопада з поразки від Арсеналу, і це залишається їхньою єдиною поразкою цього сезону.

Після повернення з зимової перерви Баварія продемонструвала високу результативність, забивши 16 голів у трьох матчах, включаючи перемоги з рахунком 8:1 та 5:1 над Вольфсбургом та Лейпцигом.

Лідери Бундесліги прагнутимуть повторити свою форму, яка дозволила їм відірватися від найближчих переслідувачів на 11 очок у чемпіонаті, а Гаррі Кейн впевнено рухається до того, щоб побити свій рекорд за кількістю голів за один сезон (44), забивши вже 32 м'ячі у всіх турнірах.

Тим часом Юніон посідає 27 місце і сподівається зберегти шанси на плей-оф. Лідери бельгійської Про-ліги показали себе з кращого боку у своєму дебютному сезоні в ЛЧ, здобувши пам'ятні перемоги над чинними чемпіонами Нідерландів та Туреччини — ПСВ і Галатасараєм.

Не програвши жодного із п'яти останніх матчів у всіх турнірах, Юніон сподівається, що зможуть використати цю серію впевнених виступів проти грізної баварської машини.

Зустріч на Альянц Арені стане першим в історії протистоянням цих двох команд. Баварія програла бельгійським суперникам лише три матчі – всі ці поразки припали на матчі проти Андерлехта, тоді як Юніон здобув одну перемогу, зіграв внічию двічі та зазнав однієї поразки у чотирьох іграх проти німців.

Орієнтовні склади команд

Баварія: Ноєр — Геррейру, Упамекано, Та, Іто — Кімміх, Павлович — Олісе, Гнабрі, Діас — Кейн.

Юніон: Схерпен — Сайкс, Берджесс, Мак Аллістер — Халаїлі, Ван Де Перре, Зорган, Сміт — Ель-Хадж — Родрігес, Девід.

Не зіграють: Лаймер, Бої, Джексон, Станішич — Схоофс, Берджесс (?).

прогноз 5:0

Челсі — Пафос

Середа, 21 січня, 22:00. Стемфорд Брідж (Лондон). Головний арбітр — Ерік Ламбрехтс (Бельгія). Пряма трансляція на MEGOGO

Для новоспеченого головного тренера Ліама Росеньора нові виклики не обмежуються нічим: невдовзі після дебюту в Кубку англійської ліги, Кубку Англії та Прем'єр-лізі його чекає дебют у Лізі чемпіонів на чолі "синіх".

До цього Енцо Мареска привів Челсі до не надто вражаючих результатів у головному єврокубку: три перемоги, одна нічия та дві поразки у перших шести матчах, остання з яких проти Аталанти. Втративши очки у матчах з Баварією та Карабахом, Челсі перебуває за межами заповітної вісімки найкращих, посідаючи 13 місце, але через щільну боротьбу вони відстають від топ-8 всього на три очки.

Більше того, всі європейські невдачі Челсі цього сезону сталися на виїзді — вони обіграли Барселону, Аякс та Бенфіку вдома і тепер не програють у 17 матчах основного етапу ЛЧ на Стемфорд Брідж.

Господарі поля також демонструють вражаючу результативність у 21 матчі поспіль у єврокубках і на минулих вихідних здобули впевнену перемогу над Брентфордом – це була лише друга перемога в останніх восьми матчах у всіх турнірах.

Відстаючи від своїх іменитих суперників лише на чотири очки у таблиці ЛЧ, Пафос не просто став учасником свого дебютного сезону у головному єврокубку. Кіпрська команда ділить із Челсі кількість поразок – дві. Також Пафос набрав очки у матчах з Вільярреалом, Монако, Олімпіакосом та Кайратом. В результаті команда Альберта Селадеса в жодному разі не вибула з боротьби за плей-оф, посідаючи 26 місце і відстаючи лише на одне очко від Копенгагена, який бореться за 24, останнє місце в зоні плей-оф.

Однак кіпріотам, як і раніше, складно досягти стабільності, оскільки на минулих вихідних вони несподівано поступилися Олімпіакосу в чемпіонаті, внаслідок чого відстають від лідера Омонії на п'ять очок, маючи гру в запасі. Поразка Пафоса на виїзді в останньому матчі відповідає їхнім невдачам у виїзних іграх у єврокубках, оскільки вони ще не забили жодного гола у ЛЧ на виїзді та є явними аутсайдерами у своїй першій в історії зустрічі з англійським клубом.

Орієнтовні склади команд

Челсі: Санчес — Джеймс, Чалоба, Фофана, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Нету, Палмер, Гарначо — Педро.

Пафос: Міхаїл — Бруно, Лукассен, Пілеас, Сема — Драгомір, Шуньїч, Пепе — Оршич, Жажа — Бассуаміна.

Не зіграють: Колвілл, Лавія, Естеван (?), Адарабіойо (?), Гюсто (?), Гіттенс (?), Ессугу (?) — Коррея (?), Гольдар (?), Давід Луїс (?).

прогноз 1:0

Славія Прага — Барселона

Середа, 21 січня, 22:00. Еден Арена (Прага). Головний арбітр — Кріс Кавана (Англія). Пряма трансляція на MEGOGO

Через перерву у чемпіонаті Славія не проводила офіційних матчів вже понад місяць. Останній товариський матч відбувся 13 грудня – перемога над чеським Яблонцем. Також "червоно-білі" провели спаринги проти Базеля, Карлсруе та Бранна, але їхня підготовка до цієї гри була далеко не ідеальною, і не можна заперечувати, що цього сезону ЛЧ клубу довелося нелегко.

Команда Індржиха Трпісовського має невтішну статистику — нуль перемог, три нічиї та три поразки, а три очки залишають їх на 33 місці, у чотирьох очках від зони плей-оф, тому господарям поля потрібна лише перемога, незважаючи на імена у складі грізного суперника.

Славія виграла лише два з 16 матчів проти іспанських команд, зазнавши при цьому сім поразок, а також програла Барселоні (1:2) у груповому етапі ЛЧ-2019/20 у Чехії.

Барселона, тим часом, має три перемоги, одну нічию та дві поразки, набравши 10 очок посідає 15 місце, відстаючи від топ-8 на два очки, тому цей матч також украй важливий для команди Ганса-Дітера Фліка. Чемпіон Ла Ліги завершить основний етап матчем проти Копенгагена, і дві перемоги мають дозволити "блаугранас" зайняти відмінну позицію для потрапляння у вісімку найкращих.

Барселона підходить до цього матчу після несподіваної поразки від Реал Сосьєдад у Ла Лізі, і тепер її відрив від Реала становить лише одне очко.

Барселона не програвала в останніх восьми матчах проти чеських команд, здобувши сім перемог, але команда Фліка змогла виграти лише в одному з останніх п'яти виїзних матчів ЛЧ, зазнавши при цьому три поразки. Проблеми в обороні були очевидні протягом усього сезону, і це може позбавити їх шансів на успішний виступ у єврокубках, попри величезний талант в атаці.

Орієнтовні склади команд

Славія Прага: Станек — Голеш, Зіма, Халоупек, Боржил — Мозес, Саділек — Доудера, Провод, Кушей — Хори.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Е. Гарсія, Мартін — Педрі, де Йонг — Рашфорд, Лопес, Рафінья — Левандовські.

Не зіграють: Голеш (?), Доудера (?) — Ямаль, Гаві, Крістенсен, Торрес, Педрі (?).

прогноз 1:4

Аталанта — Атлетік Більбао

Середа, 21 січня, 22:00. Атлеті Адзуррі д’Італія (Бергамо). Головний арбітр — Денні Маккелі (Нідерланди). Пряма трансляція на MEGOGO

Безпрограшна серія Аталанти на початку року продовжилася в матчі проти Пізи, але команда Раффаеле Палладіно вдруге цього сезону втратила очки у грі проти команди, яка перебуває під загрозою вильоту, цього разу не зумівши втримати перевагу після того, як Нікола Крстович вивів її вперед на 83 хвилині.

Проте "бергамаски" цього тижня повертаються до Ліги чемпіонів, прагнучи наблизитися до забезпечення місця у першій вісімці. Після розгромної поразки від ПСЖ, Аталанта набрала 13 очок у наступних п'яти матчах і піднялася на п'яте місце. При цьому вона випереджає Ліверпуль, який посідає дев'яте місце з 12 очками, всього на один бал, а у дортмундської Боруссії та Тоттенгема по 11 очок. Таким чином, будь-яка осічка може перевернути абсолютно все.

Усі вісім голів італійської команди в рамках ЛЧ були забиті після перерви, що вказує на їхній повільний старт і сильну кінцівку, що є гарною перевагою перед зустріччю з командою, яка отримувала вилучення у двох матчах поспіль.

Зважаючи на те, що команда з Бергамо не обігравала іспанські команди в семи останніх зустрічах поспіль після перемоги над Валенсією в сезоні-2019/20, Аталанта намагатиметься скористатися слабкістю оборонних дій "червоно-білих" з початку року.

Підопічні Ернесто Вальверде в останніх трьох матчах пропускали три і більше голів. Не здобувши жодної перемоги в основний час в останніх восьми матчах у всіх турнірах, "баски" побоюються за свої шанси потрапити до топ-24 за підсумками основного етапу. Наразі в іспанців п'ять очок та 28 місце.

Атлетіку доведеться перервати свою триматчеву безвиграшну серію у виїзних єврокубкових матчах, де вони досі забили один гол та пропустили шість, програвши дортмундській Боруссії та Ньюкаслу, а потім провівши безгольову зустріч зі Славією.

Враховуючи проблеми Атлетіка в обороні та нещодавні результати у внутрішніх турнірах, на команду Вальверде чекає непросте випробування у Бергамо.

Орієнтовні склади команд

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Бернасконі — Де Кетеларе, Пашалич — Скамакка.

Атлетік: Сімон — Аресо, Вівіан, Паредес, Берчіче — Хаурегісар, де Галаррета — Беренгер, Сансет, Н. Вільямс — І. Вільямс.

Не зіграють: Джимсіті, Белланова — Лапорт.

прогноз 1:0

Ньюкасл Юнайтед — ПСВ

Середа, 21 січня, 22:00. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл). Головний арбітр — Даніель Зіберт (Німеччина). Пряма трансляція на MEGOGO

Незважаючи на складний сезон у Прем'єр-лізі, де Ньюкасл здобув дев'ять перемог, шість зіграв внічию та зазнав сім поразок у 22 іграх, "сороки" чудово проявили себе у кубкових змаганнях цього сезону. Команда Едді Гау вийшла до півфіналу Кубка ліги та забезпечила собі місце у чвертьфіналі Кубку Англії.

Ньюкасл також непогано виступив на європейській арені, здобувши три перемоги, зігравши внічию один раз і зазнавши двох поразок у шести матчах. Таким чином, "сороки" посідають 12 місце з 10 очками і відстають від першої вісімки лише на два бали.

До кінця основного етапу залишилося всього два матчі, і Ньюкасл прагнутиме здобути дві перемоги, щоб піднятися у топ-8. Почне він із матчу проти ПСВ, а потім зустрінеться з ПСЖ, тож проти клубу з Ейндховена буде найбагатший шанс взяти очки.

Хоча Ньюкасл буде фаворитом, щоб перервати свою безвиграшну серію, "сороки" чекають на складний матч з ПСВ, особливо враховуючи, що "червоно-білі" не програвали на виїзді в рамках свого чемпіонату.

У ЛЧ команда Петера Боша зіграла внічию з Баєром та Олімпіакосом на виїзді, а також обіграла Ліверпуль на Енфілді. Перемога над Ліверпулем — один із двох дуже вражаючих результатів ПСВ. Підопічні Боша також обіграли Наполі, хоча це єдиний результат, якого вони досягли на своєму домашньому стадіоні, програвши Атлетіко та Юніону у двох інших домашніх матчах.

Крім ЛЧ, ПСВ також чудово проявив себе в Ередивізі, займаючи перше місце завдяки 17 перемогам у 19 матчах при одній поразці. В результаті ПСВ випереджає Феєноорд на нищівні 16 очок.

Орієнтовні склади команд

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Тіав, Ботман, Голл — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Барнс, Вісса, Гордон.

ПСВ: Коварж — Сідія, Схаутен, Гасеровські, Жуніор — Верман, Ваннер — Перішич, Тіл, Дріуш — Байрактаревич.

Не зіграють: Шер, Дж. Мерфі, Лівраменто, Берн, Осула (?) — Сайбарі, Плеа, Боаду, Пепі, Салах-Еддін (?).