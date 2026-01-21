Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 21 січня та розпочнеться о 22:00.
21 січня 2026, 08:15
У сьомому турі основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА на глядачів чекає яскраве європейське протистояння: Марсель прийматиме Ліверпуль на легендарному Стад Велодром. Обидві команди зберігають реальні шанси на потрапляння до топ-8 та пряму путівку до 1/8 фіналу, а ціна кожного очка на фініші лігового етапу зростає в рази.
ОЛІМПІК МАРСЕЛЬ — ЛІВЕРПУЛЬ
СЕРЕДА, 21 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ СТАД ВЕЛОДРОМ, МАРСЕЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO
Команда Роберто Де Дзербі проводить сезон у звичному для себе стилі — сміливо, атакувально та без компромісів. Марсель не зіграв жодної нічиєї у поточному розіграші Ліги чемпіонів, чергуючи яскраві перемоги з болючими поразками. У шостому турі французи здобули драматичну перемогу над Юніон Сент-Жиллуаз (3:2), де дубль оформив Мейсон Грінвуд, підтвердивши свою ключову роль у команді.
Внутрішня форма також додає оптимізму вболівальникам: у Лізі 1 Марсель залишається найрезультативнішою командою чемпіонату, а розгром Анже з рахунком 5:2 став черговою демонстрацією атакувального потенціалу. Особливу небезпеку для суперників становить досвідчений П’єр-Емерік Обамеянг, який регулярно відзначається результативними діями в єврокубках.
Для Ліверпуля Ліга чемпіонів у цьому сезоні не завжди, але стала своєрідною віддушиною на тлі нестабільних виступів в АПЛ. Команда Арне Слота вже встигла гучно заявити про себе, здобувши знакові перемоги над Реалом та Інтером, а успіх у Мілані (1:0) практично повернув "червоних" у боротьбу за пряму путівку до 1/8 фіналу після тотального провалу у поєдинку проти ПСВ.
Втім, нічия з Бернлі у чемпіонаті Англії (1:1) знову оголила головну проблему мерсісайдців — реалізацію моментів. Попри це, Ліверпуль залишається непереможним уже у 12 матчах поспіль у всіх турнірах, а його виїзна форма в Лізі чемпіонів викликає повагу. Додатковою інтригою стане можливе повернення Мохамеда Салаха після Кубка африканських націй.
За версією betking, на перемогу Марселя можна поставити з коефіцієнтом 3.50, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 1.90. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАРСЕЛЬ : Руллі — Веа, Павар, Балерді, Медіна, Емерсон — Гейб’єрг, Вермеерен — Грінвуд, Обамеянг, Пайшан
Не зіграють: -
ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Екітіке, Вірц
Не зіграють: Бредлі, Ісак
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1
