СЕРЕДА, 21 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕРДАР ГЕЗЮБЮЮК (НІДЕРЛАНДИ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Команда Лучано Спаллетті підходить до протистояння у чудовому настрої. Туринці не програють уже п’ять матчів поспіль у всіх турнірах, здобувши чотири перемоги та одну нічию, а яскравою ілюстрацією їхньої форми став розгром Кремонезе з рахунком 5:0. Ювентус виглядає збалансовано: агресивний пресинг, висока інтенсивність і впевнена гра в атаці поєднуються з дедалі стабільнішою обороною.

У Лізі чемпіонів "б'янконері" перед цим туром посідали 17-ту сходинку, але мають серйозний козир — Альянц Стедіум. На домашньому полі Ювентус цього євросезону ще не програвав, демонструючи характер і тактичну зрілість. Особливої уваги заслуговують Кенан Їлдиз, який є одним із найрезультативніших гравців турніру серед футболістів до 21 року, та Джонатан Девід — канадець регулярно впливає на результат навіть виходячи з лави запасних.

Для Бенфіки матч у Турині — це, без перебільшення, фінал. Португальці займають перед стартом туру 25-те місце й перебувають поза зоною виходу до плей-оф, тож будь-яка втрата очок може стати фатальною. Команда Жозе Моурінью проводить нерівний євросезон: дві перемоги та чотири поразки, проблеми зі стабільністю й особливо — з грою на виїзді та в обороні.

Втім, у складі "орлів" вистачає гравців, здатних змінити хід гри. Українські вболівальники з особливим інтересом стежитимуть за Георгієм Судаковим, який дедалі впевненіше інтегрується в європейський топ-рівень, та Анатолієм Трубіним — основним воротарем Бенфіки, від надійності якого залежатиме дуже багато, особливо враховуючи ненадійну гру лісабонців у захисті. Додатковим фактором є статистика очних зустрічей: історично Бенфіка досить успішно грає проти Ювентуса, зокрема й у Турині.