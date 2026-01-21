Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 21 січня та розпочнеться о 22:00.
Ліга чемпіонів повертається до Турина з матчем, який цілком може стати вирішальним у боротьбі за плей-оф. У сьомому турі основного раунду Ювентус прийматиме Бенфіку — два європейські гранди, які підходять до очної зустрічі з різними, але однаково гострими турнірними завданнями. Дев’ять очок у господарів проти шести в гостей роблять цю гру справжнім матчем за життя в євросезоні.
ЮВЕНТУС — БЕНФІКА
СЕРЕДА, 21 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕРДАР ГЕЗЮБЮЮК (НІДЕРЛАНДИ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Команда Лучано Спаллетті підходить до протистояння у чудовому настрої. Туринці не програють уже п’ять матчів поспіль у всіх турнірах, здобувши чотири перемоги та одну нічию, а яскравою ілюстрацією їхньої форми став розгром Кремонезе з рахунком 5:0. Ювентус виглядає збалансовано: агресивний пресинг, висока інтенсивність і впевнена гра в атаці поєднуються з дедалі стабільнішою обороною.
У Лізі чемпіонів "б'янконері" перед цим туром посідали 17-ту сходинку, але мають серйозний козир — Альянц Стедіум. На домашньому полі Ювентус цього євросезону ще не програвав, демонструючи характер і тактичну зрілість. Особливої уваги заслуговують Кенан Їлдиз, який є одним із найрезультативніших гравців турніру серед футболістів до 21 року, та Джонатан Девід — канадець регулярно впливає на результат навіть виходячи з лави запасних.
Для Бенфіки матч у Турині — це, без перебільшення, фінал. Португальці займають перед стартом туру 25-те місце й перебувають поза зоною виходу до плей-оф, тож будь-яка втрата очок може стати фатальною. Команда Жозе Моурінью проводить нерівний євросезон: дві перемоги та чотири поразки, проблеми зі стабільністю й особливо — з грою на виїзді та в обороні.
Втім, у складі "орлів" вистачає гравців, здатних змінити хід гри. Українські вболівальники з особливим інтересом стежитимуть за Георгієм Судаковим, який дедалі впевненіше інтегрується в європейський топ-рівень, та Анатолієм Трубіним — основним воротарем Бенфіки, від надійності якого залежатиме дуже багато, особливо враховуючи ненадійну гру лісабонців у захисті. Додатковим фактором є статистика очних зустрічей: історично Бенфіка досить успішно грає проти Ювентуса, зокрема й у Турині.
За версією betking, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 1.77, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 4.33. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.75.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЮВЕНТУС : Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі, Камб’ясо — Локателлі, Тюрам — Ф. Консейсау, Маккенні, Їлдиз — Девід
БЕНФІКА : Трубін — Дедич, Отаменді, Араужу, Даль — Баррейру, Аурснес — Престіанні, Судаков, Шельдеруп — Павлідіс
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1
