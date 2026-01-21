Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 січня 2026 року.

Лондонський Арсенал у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв міланський Інтер на полі суперників (3:1).

Команда Мікеля Артети вдало розпочала гру із швидким забитим м’ячем, але суперники відреагували.

Проте ще до перерви "каноніри" зуміли забити вдруге після стандарту, тоді як "змії" свої наступні моменти не використали, а згодом пропустили й третій гол.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Арсенал у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Інтер — Арсенал 1:3

Голи: Сучич, 18 — Жезус, 10, 31, Йокерес, 84

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Луїс Енріке (Бонні, 82), Барелла (Фраттезі, 63), Зелінські (Діуф, 82), Сучич, Дімарко — Л. Мартінес (Еспозіто, 63), Тюрам.

Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 64), Саліба, Москера (Габріел, 74), Льюїс-Скеллі — Меріно, Субіменді, Езе (Райс, 64) — Сака, Жезус (Йокерес, 75), Троссар (Мартінеллі, 79).

Попередження: Бастоні, Ачербі — Меріно, Райс