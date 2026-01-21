Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 січня 2026 року.

Мадридський Реал у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв французький Монако на власному полі (6:1).

Колектив Себастьєна Поконьйолі вирішив зіграти в ризикований футбол і зрештою програв, пропустивши швидкий м’яч та не реалізувавши власні гольові моменти.

У підсумку "галактікос" відзначились аж шість разів у цій грі, уключно з дублем Кіліана Мбаппе та дубліями асистів Вінісіуса й Федеріко Вальверед. І якби не помилка Реала в обороні наприкінці матчу, то "монегаски" могли б так і не забити м’яч престижу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Монако у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Реал Мадрид — Монако 6:1

Голи: Мбаппе, 5, 26, Мастантуоно, 51, Керер, 55 (авт.), Вінісіус, 63, Беллінгем, 80 — Тезе, 72

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде (Месо, 83), Асенсіо (Себальйос, 46), Гюйсен, Камавінга (Ф. Гарсія, 76) — Гюлер (Карвахаль, 76), Чуамені, Беллінгем — Мастантуоно (Г. Гарсія, 71), Мбаппе, Вінісіус.

Монако: Кьон — Вандерсон (Уаттара, 61), Керер, Даєр, Кайо — Закарія (Бамба, 73), Тезе, — Акліуш, Фаті (Кулібалі, 61), головін (Мішаль, 84) — Балогун (Іленіхена, 73).

Попередження: Беллінгем — Закарія