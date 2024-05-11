Україна

Про деталі прощання з журналістом буде повідомлено додатково.

Після боротьби із захворюванням помер спортивний журналіст і коментатор Сергій Савелій, передає Суспільне Спорт, посилаючись на його рідних.

Савелію було 68 років. Протягом понад 40 він працював на Суспільному мовленні, з них 37 — у спортивній редакції. Журналіст висвітлював 10 Олімпійських ігор із місця подій, а також коментував першу в історії незалежної України церемонію відкриття Олімпіади (Ліллегаммер, 1994). Савелій був коментатором першого матчу в історії чемпіонату України з футболу.

У 2016 році АСЖУ нагородила Сергія призом імені Ігоря Засєди "За честь і достоїнство в спортивній журналістиці". Він також є заслуженим журналістом України.

Редакція Football.ua висловлює свої співчуття рідним і близьким Сергія Савелія.