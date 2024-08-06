Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала розклад матчів третього туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.

Матчі третього туру пройдуть за три традиційні дні — з 16 по 18 серпня.

Розклад третього туру УПЛ:

16 серпня (п’ятниця)

Чорноморець – Колос 15:30
Ворскла – Оболонь 18:00

17 серпня (субота)

Зоря – Олександрія 13:00
Полісся – Інгулець 15:30
Карпати – Динамо 18:00

18 серпня (неділя)

Верес – Кривбас 13:00
ЛНЗ – Рух 15:30
Лівий Берег – Шахтар 18:00

Після першого туру Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи однакову кількість очок із Зорею, Кривбасом та ЛНЗ.