Протистояння "старих друзів", а також битва новачка проти чемпіона.
Карпати Львів - Динамо Київ (2019 рік), Главком
06 серпня 2024, 22:40
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала розклад матчів третього туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.
Матчі третього туру пройдуть за три традиційні дні — з 16 по 18 серпня.
Розклад третього туру УПЛ:
16 серпня (п’ятниця)
Чорноморець – Колос 15:30
Ворскла – Оболонь 18:00
17 серпня (субота)
Зоря – Олександрія 13:00
Полісся – Інгулець 15:30
Карпати – Динамо 18:00
18 серпня (неділя)
Верес – Кривбас 13:00
ЛНЗ – Рух 15:30
Лівий Берег – Шахтар 18:00
Після першого туру Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи однакову кількість очок із Зорею, Кривбасом та ЛНЗ.