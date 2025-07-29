Україна

Яскравою видалась товариська гра поміж двома ветеранськими командами.

У суботу, 26-го липня, на тренувальній базі «Шахтаря» у Щасливому, відбувся товариський поєдинок за участі двох ветеранських колективів – Карпатських Ведмелів та команди Маріуполь-Нескорені.

Карпатські Ведмеді — соціальний проєкт, створений задля надання психологічної та фізичної реабілітації військових після тривалої служби, поранень чи полону. У його межах існує футбольна команда, у складі якої виступають ветерани, відомі футболісти та медійні особистості зі свідомою позицією.

Зокрема, за «Ведмедів» зіграли співзасновник та президент проєкту Артем Федецький, екс-гравець «Шахтаря» та збірної України — Сергій Кривцов, який напередодні приєднався до комʼюніті; соліст гурту ТНМК Фоззі; та ветерани: Дмитро "Дипломат" Андрющенко, Кшиштоф "Зевс" Мушак, Віталій Куімов, Данило Мельник та інші.

Для команди Захисників Маріуполя, яка отримала назву «Маріуполь-Нескорені» цей матч став першим виїздом в історії. Колектив було створено Shakhtar Social у межах ініціативи «Серед своїх», спільно з ГО Серце Азовсталі.

Незважаючи на дружній статус гри, на футбольному полі панувала справжня багатія — велика кількість моментів, по-спортивному бійцівська атмосфера та емоції. Як результат — нічия 7:7!